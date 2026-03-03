Lotofácil 3626: resultado do sorteio desta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Tem sorteio da Lotofácil concurso 3626 nesta terça-feira (03/03). O prêmio para o sortudo que acertar as 15 dezenas está estimado em R$ 5,5 milhões pela Caixa Econômica Federal. O globo da sorte gira as bolinhas e faz os sorteios às 21h, em São Paulo (SP).

Resultado Lotofácil 3626

O resultado será divulgado a partir das 21 horas.

A Lotofácil, conhecida carinhosamente como a “queridinha” dos moradores de Curitiba, oferece diversas chances de premiação. Mesmo quem não acertar todos os números ainda pode faturar uma bolada, já que há prêmios para quem acertar 11, 12, 13 ou 14 dezenas.

O valor da aposta mínima é de R$ 3,50. Com a facilidade de jogar pela internet, aplicativos oficiais ou em casas lotéricas, a Lotofácil mantém altos índices de arrecadação.

Lotofácil tem maior probabilidade de acerto

Criada em 2003, a Lotofácil conquistou o público ao oferecer uma mecânica simples: o apostador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Os prêmios principais são pagos para quem acerta 15 dezenas, mas também há faixas de premiação para quem acerta 11, 12, 13 e 14 números. A probabilidade de acerto na faixa principal com uma aposta simples (15 números) é de 1 em 3,2 milhões — bem mais acessível que a Mega-Sena, por exemplo, cuja chance é de 1 em 50 milhões.

Com resultados divulgados diariamente a partir das 21h (horário de Brasília), a Lotofácil segue movimentando a esperança de milhões de brasileiros, que, com uma aposta de poucos reais, mantêm vivo o sonho de mudar de vida de uma hora para outra.