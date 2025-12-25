Lotofácil 3572: sorteio não acontece nesta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sorteio do concurso 3572 da Lotofácil, previsto para acontecer nesta quinta-feira (25/12), será sorteado apenas na sexta-feira (26/12). A paralisação acontece devido ao feriado de Natal.

O concurso 3572 vai sortear R$ 1,8 milhão. A Lotofácil oferece diversas chances de premiação. Mesmo quem não acertar todos os números ainda pode faturar uma bolada, já que há prêmios para quem acertar 11, 12, 13 ou 14 dezenas.

O valor da aposta mínima é de R$ 3,50. Com a facilidade de jogar pela internet, aplicativos oficiais ou em casas lotéricas, a Lotofácil mantém altos índices de arrecadação.

Criada em 2003, a Lotofácil conquistou o público ao oferecer uma mecânica simples: o apostador escolhe entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Os prêmios principais são pagos para quem acerta 15 dezenas, mas também há faixas de premiação para quem acerta 11, 12, 13 e 14 números. A probabilidade de acerto na faixa principal com uma aposta simples (15 números) é de 1 em 3,2 milhões — bem mais acessível que a Mega-Sena, por exemplo, cuja chance é de 1 em 50 milhões.