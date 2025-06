Lotofácil 3422 não será sorteada nesta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O concurso 3422 da Lotofácil não será sorteado nesta quinta-feira (19) por conta do feriado de Corpus Christi. Acumulada com prêmio estimado de R$ 5 milhões, o próximo sorteio da loteria acontecerá na sexta-feira (20).

O último concurso da Lotofácil, de número 3421, ocorreu na noite de quarta-feira (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram: 01 – 02 – 03 – 06 – 09 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24. Veja mais detalhes sobre o resultado.

A Lotofácil acontece de segunda a sábado, com sorteio a partir das 20 horas, divulgado nos canais oficiais da Caixa Loterias. Devido ao feriado, a programação semanal pode ter alterações.

Como jogar na Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida por ser mais “fácil” de ganhar do que outras modalidades, como a Mega-Sena. Como o próprio nome sugere, as chances são mais acessíveis, e jogar é bem simples.

O volante da Lotofácil possui 25 números, que vão de 01 a 25. Para jogar, você deve escolher de 15 a 20 números. Quanto mais números você marcar, maiores são as chances de ganhar. Contudo, o valor da aposta também aumenta.

Já recebe prêmios quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3. Apostas com mais números, como 16 e 20, têm preços maiores. Veja exemplos:

16 números: R$ 48,00

17 números: R$ 408,00

18 números: R$ 2.448,00

19 números: R$ 11.628,00

20 números: R$ 46.512,00

Como jogar:

Vá até uma casa lotérica ou acesse o site oficial da Caixa (ou app Loterias Caixa). Escolha de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Você pode marcar os números manualmente ou deixar o sistema escolher automaticamente, usando a opção Surpresinha. Também é possível concorrer com a mesma aposta por vários concursos seguidos — é a opção Teimosinha. Após registrar sua aposta, é só aguardar o sorteio.

Premiação:

Os valores variam conforme o total arrecadado e o número de ganhadores.

O prêmio principal vai para quem acerta 15 números .

. Também há prêmios menores para quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números.