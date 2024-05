Quatro apostas de Curitiba e duas de cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) fizeram 14 acertos na Lotofácil 3102 e “passaram raspando” no prêmio principal do concurso, de R$ 1,7 milhão, no sorteio da noite de segunda-feira (13). Mas como ninguém acertou as 15 dezenas, o prêmio milionário acumulou e já está estimado em R$ 4 milhões, para o sorteio desta terça-feira (14).

Resultado da Lotofácil 3102:

01, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24 e 25.

As apostas ganhadoras com 14 acertos da Grande Curitiba foram feitas na capital, em Campo Magro e em Colombo. Em Curitiba e em Colombo, as apostas foram simples e vão embolsar R$ 1.875,61, cada. Já em Campo Magro, um bolão com 16 números também fez 14 acertos e vai receber o prêmio de R$ 3.751,20. Confira abaixo os demais detalhes das apostas.

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

Lotofácil Concurso 3102

Apostas de Curitiba e região ganhadoras com 14 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CAMPO MAGRO/PR LOTERICA BELLA SORTE 16 Não Bolão 12 R$3.751,20 COLOMBO/PR LOTERIAS COLOMBO LTDA 15 Não Simples 1 R$1.875,61 CURITIBA/PR CIFRAO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.875,61 CURITIBA/PR DA VINCI LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.875,61 CURITIBA/PR MUNDO DAS LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.875,61 CURITIBA/PR MUNDO DAS LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.875,61

