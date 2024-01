O concurso 2998 da Lotofácil, realizado na noite dessa segunda-feira (08), não teve acertador com 15 dezenas. Em Curitiba, quatro apostas bateram na trave com 14 acertos. O próximo sorteio da Lotofácil promete o prêmio de R$ 4,5 milhões, maior que o da Mega Sena, que está em R$ 3 milhões.

Resultado Lotofácil 2998: 02, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23 e 25.

Segundo a Caixa Econômica Federal, os bilhetes curitibanos foram feitos dois na Loterias Manoel Ribas, um na Mada da Sorte e outro na Talismã Lotérico. Cada aposta vai levar para casa R$ 1.646,71 (veja quadro abaixo).

Acumulou com bolada!

Para o concurso 2999 da Lotofácil que ocorre nesta terça-feira (09), o prêmio acumulado é de R$ 4,5 milhões. A grana é maior que o previsto para o concurso 2673 da Mega-Sena, que tem estimativa de pagar R$ 3 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Como jogar

Na Lotofácil, o apostador pode marcar de 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. O jogador pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos por meio da Teimosinha. A aposta mínima custa R$ 3.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS MANOEL RIBAS 15 Não Simples 1 R$1.646,71 CURITIBA/PR LOTERIAS MANOEL RIBAS 15 Não Simples 1 R$1.646,71 CURITIBA/PR MADA DA SORTE 15 Não Bolão 4 R$1.646,68 CURITIBA/PR TALISMA LOTERICO 15 Não Simples 1 R$1.646,71

