A sorte passou novamente por Curitiba com a milionária Lotofácil 2838, sorteada na noite desta quinta-feira (16), em São Paulo. O prêmio máximo, para quem acertou os 15 números sorteados, saiu para duas apostas do Rio Grande do Sul, rendendo R$ 1,8 milhão para cada uma.

Resultado da Lotofácil 2838: 01, 02, 05, 06, 08, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25.

Oito apostadores de Curitiba ganharam prêmios ao acertar 14 destes 15 números da Lotofácil 2838 milionária, que estava acumulada em R$ 4,5 milhões.

Das oito apostas que faturaram prêmio ao acertar 14 dos 15 números sorteados, sete eram simples e uma bolão. Elas faturaram entre R$ 1,6 mil e R$ 3,2 mil cada. Este valor muda dependendo da quantidade de números apostados pelos vencedores. Confira o detalhamento abaixo:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A MUNICIPAL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.666,27 CURITIBA/PR BRASILIA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.666,27 CURITIBA/PR ESPERANCA LOTERIAS 16 Não Simples 1 R$3.332,54 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Não Simples 1 R$3.332,54 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Não Simples 1 R$3.332,54 CURITIBA/PR LOTERIAS MONTREAL 15 Não Simples 1 R$1.666,27 CURITIBA/PR LOTERICA MERCADO MUNICIPAL 15 Não Simples 1 R$1.666,27 CURITIBA/PR LOTERICA MOCELIN 15 Não Bolão 6 R$1.666,26

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3 e a máxima, com 20 números, custa R$ 46,5 mil.

Todos os ganhadores da Lotofácil no Paraná

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio ARAPONGAS/PR LOTERICA ARAPONGAS 15 Não Bolão 2 R$1.666,26 ARAPONGAS/PR LOTERICA SILVESTRE 15 Não Simples 1 R$1.666,27 BORRAZOPOLIS/PR LOTERICA ZEBRA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.666,27 CAMBE/PR LOTERICA SUPER SORTE 17 Não Bolão 20 R$4.998,80 CAMPO MOURAO/PR DISTR. LOT. MOURAO LTDA 16 Não Bolão 12 R$3.332,52 CAMPO MOURAO/PR LOT MINA DE OURO 15 Não Simples 1 R$1.666,27 CASCAVEL/PR MEGA LOTERIAS 16 Não Bolão 13 R$3.332,42 CIANORTE/PR LOTERICA AV AMERICA 15 Não Simples 1 R$1.666,27 COLOMBO/PR LOTERIAS SAO GABRIEL LTDA 15 Não Simples 1 R$1.666,27 CURITIBA/PR A MUNICIPAL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.666,27 CURITIBA/PR BRASILIA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.666,27 CURITIBA/PR ESPERANCA LOTERIAS 16 Não Simples 1 R$3.332,54 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Não Simples 1 R$3.332,54 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Não Simples 1 R$3.332,54 CURITIBA/PR LOTERIAS MONTREAL 15 Não Simples 1 R$1.666,27 CURITIBA/PR LOTERICA MERCADO MUNICIPAL 15 Não Simples 1 R$1.666,27 CURITIBA/PR LOTERICA MOCELIN 15 Não Bolão 6 R$1.666,26 DOUTOR CAMARGO/PR LOTERICA ESTRELINHA DA SORTE 15 Não Simples 1 R$1.666,27 LONDRINA/PR LOTERICA ALTEROSA 15 Não Simples 1 R$1.666,27 MARINGA/PR LOTERICA BOLA 7 15 Não Simples 1 R$1.666,27 MATINHOS/PR LOTERICA EPAMINONDAS 15 Não Simples 1 R$1.666,27 PARANAGUA/PR CJM LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.666,27 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERIAS JUPITER 18 Não Simples 1 R$6.665,08

