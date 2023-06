Cinco apostadores de Curitiba ficaram por um número de faturar o prêmio máximo da Lotofácil 2831, sorteada na noite desta terça-feira (07), em São Paulo. O prêmio máximo, de R$ 2 milhões, saiu para uma aposta de Rio das Ostas, no Rio de Janeiro. O Paraná faturou prêmios apenas na modalidade 14 números.

– 02, 03, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 e 25.

As apostas de Curitiba que ganharam prêmio na Lotofácil foram todas simples, com 15 números, sendo que cada uma delas ganhou R$ 1.1 mil cada uma.

As apostas foram feitas nas seguintes lotéricas: canal eletrônico, Loterias GP, Loterias Juvevê, Loterias Marumby e Skandalus Loterias. Veja o detalhamento abaixo.

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta custa R$ 3.

