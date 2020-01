A Caixa sorteia nesta segunda-feira as 15 dezenas com concurso 1921 da Lotofácil. O prêmio estimado é de R$ 2,5 milhões e é possível ganhar acertando 11, 12, 13, 14 e 15 pontos. Confira o resultado do sorteio às 20h.

Resultado Lotofácil 1921

02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 18, 21 e 24.

