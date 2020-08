Estão liberadas as apostas para a Lotofácil da Independência, concurso 2030, que promete um prêmio de R$ 120 milhões para quem acertar os 15 números. Assim como na Mega da Virada, se ninguém todas as dezenas, o prêmio será reateado entre os acertadores de 14 números, e assim por diante. O sorteio acontece no dia 12 de setembro, às 20h, e o resultado será publicado aqui na Tribuna.

publicidade

Para se ter uma ideia do tamanho deste prêmio, se o ganhador faturar a bolada sozinho e deixar na poupança, terá um “salário” de R$ 156 mil mensais.

Como jogar na Lotofácil de Independência?

As apostas podem ser realizadas em volantes específicos da Lotofácil da Independência, já disponíveis nas lotéricas de todo o país. No portal Loterias Caixa é possível adquirir um combo especial do sorteio, com 12 apostas para o concurso 2.030, bem como outros seis combos contendo apostas de outras modalidades além do concurso especial. Também é possível apostar pelo app Loterias Caixa.

Apostas multiplas

A ampliação na quantidade de apostas múltiplas dá ao apostador mais chances de acerto, bem como o aumento na quantidade de Teimosinhas e na quantidade de cotas por Bolão. Atualmente, é possível apostar de 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis no volante. Com a mudança, será possível marcar até 20 números por volante, aumentando a probabilidade de acerto. Desta forma, a aposta simples, com 15 número, sai por R$ 2,50, já a máxima, com 20 números, sai por R$ 38,7 mil.

Bolão na Lotofácil

publicidade

O Bolão permite apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Lotofácil, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 8 cotas (para apostas compostas por 15 números) ou mínimo de 2 e máximo de 25 (para apostas compostas por 16 números) ou mínimo de 2 e máximo de 30 (para apostas compostas por 17 números) ou mínimo de 2 e máximo de 35 (para apostas compostas por 18 números) ou mínimo de 2 e máximo de 70 (para apostas compostas por 19 números) ou mínimo de 2 e máximo de 100 (para apostas compostas por 20 números).