A Klabin informou nesta quarta-feira, 25, ter oficializado seu compromisso junto à Organização das Nações Unidas (ONU) de estabelecer metas e objetivos para reduzir os efeitos das mudanças climáticas até 2050. A companhia participa da campanha global “Business Ambition for 1.5º C – Our Only Future”.

“A Klabin reitera os esforços que já vêm sendo realizados e se compromete publicamente a seguir com ações que limitem o aumento da temperatura global a 1,5ºC, alinhado ao que cientistas acreditam ser necessário para reduzir os impactos das mudanças climáticas”, disse a empresa em nota.

O compromisso foi anunciado na Cúpula do Clima, organizada pela ONU esta semana em Nova York. O evento acontece paralelamente às diversas reuniões e atividades da Semana do Clima, evento também coordenado pela ONU.

A Klabin enfatiza já fazer um trabalho para mitigar os possíveis impactos de sua operação ao meio ambiente.

“A empresa mantém uma matriz energética proveniente 89,1% de fonte renovável, gerada a partir de produtos de origem florestal, como biomassa e licor negro.”

A empresa acrescenta que possui um saldo positivo de 5,1 milhões de toneladas de CO2 equivalente em seu balanço de carbono, ou seja, sua base florestal remove mais CO2 da atmosfera do que é emitido em todas as 18 unidades fabris da companhia. “Nos últimos 16 anos, a Klabin já reduziu em 61% suas emissões específicas de CO2 eq, contribuindo ativamente para limitar o aumento da temperatura global.”