O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública para prestar apoio técnico operacional em aviação policial, no Estado da Paraíba, por mais 90 dias. Segundo Portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 3, o período da prorrogação tem início em 16 de janeiro de 2020 e vai até 14 de abril de 2020.

Esse prazo poderá ser prorrogado se necessário e se houver solicitação.