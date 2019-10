José Humberto Pires de Campos, de 25 anos, que foi à Justiça pelo direito de morrer e, no último instante, optou por viver, ganhou ajuda em sua luta para ter, agora, uma vida normal. O empresário Nelson Nolé, de Sorocaba, acompanhou o drama da mãe e do filho, mostrado em reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, e decidiu doar uma cadeira de rodas motorizada ao rapaz. O equipamento será despachado para Trindade, cidade goiana onde Campos mora com a mãe.

Campos quer trabalhar para ajudar a mãe, que precisou deixar o emprego como professora para cuidar do filho. Em razão da doença e do período em que ficou em coma, após recusar tratamento médico, o jovem perdeu os movimentos dos pés e da mão direita. De acordo com Nolé, com o equipamento motorizado, ele poderá acionar os comandos com o braço esquerdo, com autonomia.

O jovem goiano descobriu uma doença renal grave em 2015. Ele não aceitava fazer hemodiálise e foi à Justiça para não ser obrigado a se tratar. A mãe também entrou com ação para obrigar o filho ao tratamento, mas não obteve sucesso. Em março do ano passado, quando já agonizava no hospital, Campos chamou a mãe e disse que mudara de ideia e queria viver. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.