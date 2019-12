O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de São Paulo vai subir 3,5% no exercício de 2020. O reajuste foi publicado nesta terça-feira, 24, no Diário Oficial da Cidade de São Paulo pelo prefeito Bruno Covas.

O aumento se aplica aos valores unitários de metro quadrado de construção e de terreno e também sobre os valores das multas provenientes da prática de ilícitos administrativos tributários e os valores venais de referência. A expectativa é que a inflação de 2019, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fique em 3,98%.

Para quem fizer o pagamento à vista, até a data de vencimento da primeira parcela do IPTU, haverá um desconto de 3%.

No exercício de 2019 o IPTU também já tinha sido reajustado em 3,5%, mas cerca de 90 mil contribuintes chegaram a receber o boleto com alta de 50%. Depois, Covas volto atrás, propôs uma trava de 10% de aumento e perdoou a dívida desses 90 mil contribuintes.

No início do mês, Covas sancionou uma lei que prevê isenção de impostos para escolas de samba e entidades que organizam o desfile de carnaval no Sambódromo do Anhembi. O texto não é válido para organizações de carnaval de rua.