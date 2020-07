Usuários do WhatsApp Web notaram falhas de conexão durante a tarde desta terça-feira (14). A principal reclamação dos internautas, que chegaram a comentar nas redes sociais, foi sobre as desconexões entre o celular e a versão web do aplicativo.

Foto: reprodução.

Segundo relatos de usuários, o serviço Web desconectou sozinho e não carregava o QR Code para fazer login novamente. De acordo com o site Downdectector, que coleta dados e relatórios sobre a situação dos aplicativos móveis, as falhas foram registradas no sistema do WhatsApp Web a partir das 16 horas, em várias regiões do Brasil.

O Facebook, que administra o WhatsApp, não chegou a se manifestar sobre a instabilidade do serviço desta terça-feira.

