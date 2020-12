A instabilidade no tempo prevista para esta semana tem cumprido seu papel. Com o tempo “bem maluco”, com até o sol aparecendo, com momentos de calor abafado e chuva, Curitiba e região estão no centro de uma grande área de instabilidade. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas que precisam de atenção. O primeiro é o Alerta Amarelo, válido até a meia noite desta quinta (2), e o Alerta Laranja, previsto para durar durante toda a sexta-feira (3)

As chuvas que ocorrem desde a madrugada sobre as regiões paranaenses, já provocam acumulados significativos nas regiões sudoeste, oeste e centro-sul do estado. As nuvens carregadas rumam para o leste e também litoral.

Segundo o alerta amarelo do INMET, são previstas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e até queda de granizo em algumas áreas. “Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”, diz a nota.

Já o alerta laranja é classificado com grau de severidade “Perigo”, com 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

As recomendações de segurança são:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).



Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).