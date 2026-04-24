Dinheiro na conta

INSS começa a pagar 13º antecipado nesta sexta; veja quem recebe e calendário completo

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 24/04/26 09h15
Imagem mostra três notas de cem reais em cima de uma mesa.
Foto: Depositphotos

O que você precisa saber: O INSS inicia hoje (24) o pagamento da primeira parcela do 13º salário para 35,2 milhões de brasileiros. O depósito segue o número final do cartão e vai injetar R$ 78 bilhões na economia. Confira as datas exatas, quem tem direito e quem fica de fora da antecipação em 2026.

Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira, dia 24 de abril. A antecipação, confirmada pelo Decreto nº 12.884, beneficia cerca de 35,2 milhões de segurados e deve injetar R$ 78,2 bilhões na economia brasileira entre os meses de abril e maio.

Caiu na conta: INSS libera 1ª parcela do 13º hoje

O calendário é dividido em duas etapas, baseando-se no número final do cartão de benefício (desconsiderando o dígito após o traço):

  • 1ª Parcela (Abril): Paga entre 24 de abril e 8 de maio.
  • 2ª Parcela (Maio): Paga entre 25 de maio e 8 de junho.
Final do Cartão1ª Parcela (Abril)2ª Parcela (Maio)
Final 124 de abril25 de maio
Final 227 de abril26 de maio
Final 328 de abril27 de maio
Final 429 de abril28 de maio
Final 530 de abril29 de maio
Final 604 de maio01 de junho
Final 705 de maio02 de junho
Final 806 de maio03 de junho
Final 907 de maio04 de junho
Final 008 de maio08 de junho

Quem tem direito?

A antecipação é válida para quem recebeu em 2026 os seguintes benefícios:

  • Aposentadoria;
  • Pensão por morte;
  • Auxílio-acidente;
  • Auxílio-reclusão;
  • Benefício por incapacidade temporária;
  • Salário-maternidade.

Importante: Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao 13º salário.

Saiba como baixar o app “Meu INSS”

Baixe o aplicativo Meu INSS oficialmente na Google Play Store (Android) ou App Store (iOS/iPhone), verificando se o desenvolvedor é “Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)”. Após instalar, faça login com sua conta Gov.br para acessar serviços, extratos e agendar perícias.

Passo a passo para baixar e acessar:

  1. Acesse a loja de aplicativos: Abra a Google Play Store (Android) ou App Store (iPhone) no seu celular.
  2. Pesquise o App: Digite “Meu INSS” na barra de busca.
  3. Instale: Clique no ícone do aplicativo (com a logomarca do governo) e toque em “Instalar” ou “Obter”.
  4. Abra e Autorize: Após a instalação, toque em “Abrir” e aceite os termos de uso.
  5. Faça Login: Utilize seu CPF e senha da conta gov.br para acessar os serviços. Se não tiver conta, o sistema auxiliará na criação.
Imagem mostra uma pessoa com o celular aberto no App Meu INSS
App Meu INSS é essencial para acompanhamento do pagamento do 13º salário. Foto: INSS/Divulgação

Valores e consulta

O valor do salário mínimo atual é de R$ 1.621, enquanto o teto da Previdência chega a R$ 8.475,55. Para conferir o valor exato que será depositado, o segurado pode acessar o extrato de pagamento através do site ou aplicativo Meu INSS.

Perguntas Frequentes sobre o 13º salário

Como ver o número final do cartão?

  • Onde encontrar: Acesse o app ou site Meu INSS.
  • Como identificar: O número do benefício tem o formato XXX.XXX.XXX-Y. O final a considerar é o X (o último número antes do hífen).
  • Exemplo: Se o número for 123.456.789-0, o final é 9.

Onde consultar o valor?

  • Acesse o aplicativo ou site Meu INSS;
  • Faça login com seu CPF e senha Gov.br;
  • Na tela inicial, clique em “Extrato de Pagamento“;
  • Selecione o mês desejado para ver o detalhamento do valor, incluindo o 13º salário
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google