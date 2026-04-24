INSS começa a pagar 13º antecipado nesta sexta; veja quem recebe e calendário completo

O que você precisa saber: O INSS inicia hoje (24) o pagamento da primeira parcela do 13º salário para 35,2 milhões de brasileiros. O depósito segue o número final do cartão e vai injetar R$ 78 bilhões na economia. Confira as datas exatas, quem tem direito e quem fica de fora da antecipação em 2026.
Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira, dia 24 de abril. A antecipação, confirmada pelo Decreto nº 12.884, beneficia cerca de 35,2 milhões de segurados e deve injetar R$ 78,2 bilhões na economia brasileira entre os meses de abril e maio.
Caiu na conta: INSS libera 1ª parcela do 13º hoje
O calendário é dividido em duas etapas, baseando-se no número final do cartão de benefício (desconsiderando o dígito após o traço):
- 1ª Parcela (Abril): Paga entre 24 de abril e 8 de maio.
- 2ª Parcela (Maio): Paga entre 25 de maio e 8 de junho.
|Final do Cartão
|1ª Parcela (Abril)
|2ª Parcela (Maio)
|Final 1
|24 de abril
|25 de maio
|Final 2
|27 de abril
|26 de maio
|Final 3
|28 de abril
|27 de maio
|Final 4
|29 de abril
|28 de maio
|Final 5
|30 de abril
|29 de maio
|Final 6
|04 de maio
|01 de junho
|Final 7
|05 de maio
|02 de junho
|Final 8
|06 de maio
|03 de junho
|Final 9
|07 de maio
|04 de junho
|Final 0
|08 de maio
|08 de junho
Quem tem direito?
A antecipação é válida para quem recebeu em 2026 os seguintes benefícios:
- Aposentadoria;
- Pensão por morte;
- Auxílio-acidente;
- Auxílio-reclusão;
- Benefício por incapacidade temporária;
- Salário-maternidade.
Importante: Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao 13º salário.
Saiba como baixar o app “Meu INSS”
Baixe o aplicativo Meu INSS oficialmente na Google Play Store (Android) ou App Store (iOS/iPhone), verificando se o desenvolvedor é “Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)”. Após instalar, faça login com sua conta Gov.br para acessar serviços, extratos e agendar perícias.
Passo a passo para baixar e acessar:
- Acesse a loja de aplicativos: Abra a Google Play Store (Android) ou App Store (iPhone) no seu celular.
- Pesquise o App: Digite “Meu INSS” na barra de busca.
- Instale: Clique no ícone do aplicativo (com a logomarca do governo) e toque em “Instalar” ou “Obter”.
- Abra e Autorize: Após a instalação, toque em “Abrir” e aceite os termos de uso.
- Faça Login: Utilize seu CPF e senha da conta gov.br para acessar os serviços. Se não tiver conta, o sistema auxiliará na criação.
Valores e consulta
O valor do salário mínimo atual é de R$ 1.621, enquanto o teto da Previdência chega a R$ 8.475,55. Para conferir o valor exato que será depositado, o segurado pode acessar o extrato de pagamento através do site ou aplicativo Meu INSS.
Perguntas Frequentes sobre o 13º salário
Como ver o número final do cartão?
- Onde encontrar: Acesse o app ou site Meu INSS.
- Como identificar: O número do benefício tem o formato
XXX.XXX.XX
X
-
Y. O final a considerar é o X (o último número antes do hífen).
- Exemplo: Se o número for 123.456.78
9-0, o final é 9.
Onde consultar o valor?
- Acesse o aplicativo ou site Meu INSS;
- Faça login com seu CPF e senha Gov.br;
- Na tela inicial, clique em “Extrato de Pagamento“;
- Selecione o mês desejado para ver o detalhamento do valor, incluindo o 13º salário