INSS começa a pagar 13º antecipado nesta sexta; veja quem recebe e calendário completo

O que você precisa saber: O INSS inicia hoje (24) o pagamento da primeira parcela do 13º salário para 35,2 milhões de brasileiros. O depósito segue o número final do cartão e vai injetar R$ 78 bilhões na economia. Confira as datas exatas, quem tem direito e quem fica de fora da antecipação em 2026.

Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a primeira parcela do 13º salário nesta sexta-feira, dia 24 de abril. A antecipação, confirmada pelo Decreto nº 12.884, beneficia cerca de 35,2 milhões de segurados e deve injetar R$ 78,2 bilhões na economia brasileira entre os meses de abril e maio.

Caiu na conta: INSS libera 1ª parcela do 13º hoje

O calendário é dividido em duas etapas, baseando-se no número final do cartão de benefício (desconsiderando o dígito após o traço):

1ª Parcela (Abril): Paga entre 24 de abril e 8 de maio.

Paga entre 24 de abril e 8 de maio. 2ª Parcela (Maio): Paga entre 25 de maio e 8 de junho.

Final do Cartão 1ª Parcela (Abril) 2ª Parcela (Maio) Final 1 24 de abril 25 de maio Final 2 27 de abril 26 de maio Final 3 28 de abril 27 de maio Final 4 29 de abril 28 de maio Final 5 30 de abril 29 de maio Final 6 04 de maio 01 de junho Final 7 05 de maio 02 de junho Final 8 06 de maio 03 de junho Final 9 07 de maio 04 de junho Final 0 08 de maio 08 de junho

Quem tem direito?

A antecipação é válida para quem recebeu em 2026 os seguintes benefícios:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão;

Benefício por incapacidade temporária;

Salário-maternidade.

Importante: Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e da Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao 13º salário.

Saiba como baixar o app “Meu INSS”

Baixe o aplicativo Meu INSS oficialmente na Google Play Store (Android) ou App Store (iOS/iPhone), verificando se o desenvolvedor é “Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro)”. Após instalar, faça login com sua conta Gov.br para acessar serviços, extratos e agendar perícias.

Passo a passo para baixar e acessar:

Acesse a loja de aplicativos: Abra a Google Play Store (Android) ou App Store (iPhone) no seu celular. Pesquise o App: Digite “Meu INSS” na barra de busca. Instale: Clique no ícone do aplicativo (com a logomarca do governo) e toque em “Instalar” ou “Obter”. Abra e Autorize: Após a instalação, toque em “Abrir” e aceite os termos de uso. Faça Login: Utilize seu CPF e senha da conta gov.br para acessar os serviços. Se não tiver conta, o sistema auxiliará na criação.

App Meu INSS é essencial para acompanhamento do pagamento do 13º salário. Foto: INSS/Divulgação

Valores e consulta

O valor do salário mínimo atual é de R$ 1.621, enquanto o teto da Previdência chega a R$ 8.475,55. Para conferir o valor exato que será depositado, o segurado pode acessar o extrato de pagamento através do site ou aplicativo Meu INSS.

Perguntas Frequentes sobre o 13º salário

Como ver o número final do cartão?

Onde encontrar: Acesse o app ou site Meu INSS.

Acesse o app ou site Meu INSS. Como identificar: O número do benefício tem o formato XXX.XXX.XX X - Y . O final a considerar é o X (o último número antes do hífen).

O número do benefício tem o formato . O final a considerar é o (o último número antes do hífen). Exemplo: Se o número for 123.456.78 9 -0, o final é 9.

Onde consultar o valor?

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS ;

; Faça login com seu CPF e senha Gov.br ;

; Na tela inicial, clique em “ Extrato de Pagamento “;

“; Selecione o mês desejado para ver o detalhamento do valor, incluindo o 13º salário