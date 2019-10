As inscrições para o vestibular da Fuvest, responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP), chegaram a 129.148 neste ano. O número é maior do que o registrado na edição anterior (127.786). A carreira de Medicina – em São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto – é a mais concorrida da USP.

O aumento do prazo de inscrição, que passou para 40 dias, contribuiu para a alta na procura, segundo a Fuvest. Para 2020, a USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação. Do total, 8.317 são destinadas à seleção pela Fuvest.

Outras 2.830 vagas são voltadas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que considera notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas da primeira fase da Fuvest ocorrerão em 24 de novembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.