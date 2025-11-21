Incêndio na COP 30: veja imagens exclusivas do incidente

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um incêndio atingiu parte da estrutura da COP30 na tarde desta quinta-feira (20), na chamada Zona Azul, área onde ocorrem as negociações oficiais da conferência. O foco teve início próximo ao estande da China e se propagou rapidamente pelas tendas de lona instaladas no local.

Equipes de resposta rápida, previamente treinadas especialmente para atuar durante o evento, conseguiram controlar as chamas em poucos minutos. A evacuação foi imediata e não houve registro de feridos em razão do incêndio. Segundo as autoridades, 21 pessoas receberam atendimento por inalação de fumaça ou crise de pânico.

O incidente ocorreu em um momento crucial das negociações, que envolvem ministros de quase 200 países. Apesar do susto, a organização afirma que o cronograma geral da COP30 será mantido, com ajustes pontuais devido à interrupção.

Texto: Ulisses Magliano – Colaboração