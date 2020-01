A cerimônia de reinauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz foi adiada por conta do mau tempo, de acordo com a Marinha. A reinauguração da nova base científica do Brasil estava marcada para as 17h desta terça-feira, 14.

continua depois da publicidade

Pelo Twitter, a Marinha informou que “devido às condições meteorológicas, o deslocamento das autoridades que saem de Punta Arenas (Chile) para a Antártica não foi possível”. A previsão é de que o evento aconteça na quarta-feira, dia 15, em horário a ser confirmado.

O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, iriam participar do evento marcado para esta terça – e agora adiado. A comitiva brasileira terá ao todo 45 autoridades, militares, pesquisadores e assessores. O presidente Jair Bolsonaro deverá participar do evento por meio de uma videoconferência.