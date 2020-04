O apresentador Luciano Huck compartilhou nesta quinta-feira (30) nas redes sociais um gráfico que mostra o número de mortes provocadas pela Covid-19. No texto, comparou a situação do Brasil com outros países.

publicidade

LEIA MAIS – Shoppings apresentam plano para quando governo liberar a reabertura

Preste com muita atenção na linha verde deste gráfico. Ele mostra a evolução das mortes diárias por coronas no Brasil. Ela traz um alerta: estamos na contramão do resto do mundo. pic.twitter.com/8FYgiqg7X8 — Luciano Huck (@LucianoHuck) April 30, 2020

O mesmo gráfico também foi compartilhado pelo apresentador em seu perfil no Facebook. Na postagem, ele fez mais comentários sobre a escalada da doença no país. “Precisamos achatar esta curva ou o colapso da Saúde será ainda mais grave. Por isso, quem pode, fique em casa. Que não pode, cuidado. Use máscara. Respeite o distanciamento social. O inimigo é um só: o vírus”, escreveu Huck.

Precisamos do seu apoio neste momento! Este conteúdo te ajudou? Curtiu a forma que está apresentado? Bem, se você chegou até aqui acredito que ficou bacana, né? Neste cenário de pandemia, nós da Tribuna intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar? Ao contribuir com a Tribuna, você ajuda a transformar vidas, como estas – Pai vende vende 1000 bilhetes de rifa com a ajuda da Tribuna pra salvar o filho

– Leitores da Tribuna fazem doação de “estoque” de fraldas para quíntuplos

– Leitores se unem para ajudar catadora de papel de 72 anos E tem várias outras aqui! Se você já está convencido do valor de sua ajuda, clique no botão abaixo Apoie a Tribuna!