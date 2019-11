Um homem morreu e outro ficou ferido após a queda de uma marquise no Jardim Paulista, área nobre da zona sul de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 13, segundo o Corpo de Bombeiros. As causas do incidente não foram informadas.

A corporação afirmou que a estrutura caiu sobre duas vítimas adultas, às 19 horas, na Rua Bela Cintra, altura do número 1.799. De acordo com os Bombeiros, o médico da equipe de atendimento constatou a morte de um dos homens no local.

Já a outra vítima teria sofrido trauma de tórax, diz a corporação. O homem foi socorrido para o Hospital Sírio-Libanês.