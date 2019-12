Um homem invadiu uma empresa na tarde desta sexta-feira, 20, e matou duas pessoas na Saúde, zona sul da capital paulista.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Militar, o homem atacou as vítimas com uma arma de fogo e uma faca. A invasão ocorreu em uma empresa localizada na Rua Luís Góis, próximo à estação de metrô Santa Cruz.

Uma terceira pessoa estaria ferida, mas ainda não se sabe se é uma vítima ou o próprio atirador. O ferido foi socorrido ao Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Segundo o centro médico, ele chegou ao local baleado na região do braço, próximo à axila, e com quadro de confusão mental. Por volta das 18h30, ele estava sendo levado ao centro cirúrgico. O hospital não informou a gravidade do caso.

Everaldo Ferreira, de 38 anos, estava no salão que é proprietário e fica em frente à empresa de tecnologia no momento dos disparos. “Ouvimos os tiros em torno das 17 horas e pouco, foram uns 2, 4 tiros. Saiu gente para fora, umas 3, 4 pessoas. Aí a polícia chegou, chegou logo em seguida, e teve mais uns 4 tiros”, descreve. “Os clientes do salão ficaram assustados, foi aqui na frente.”