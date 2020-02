Nesta sexta-feira (28), a partir das 20h, tem mais um sorteio da Quina. A Caixa Econômica Federal realiza no Espaço Loterias, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, o sorteio do concurso 5207 da Quina. O prêmio está acumulado em R$ 3,2 milhões.

Resultado Quina 5207

27, 33, 42, 62, 68

Para apostar na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.