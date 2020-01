Nesta segunda-feira (06) tem sorteio duplo no Espaço Loterias da Caixa Econômica Federal, na Rodoviária do Tietê, em São Paulo. A Lotofácil concurso 1912 e a Quina 5163 vão distribuir cerca de R$ 4 milhões para os acertadores. Confira o resultado das duas loterias aqui na Tribuna do Paraná.

Resultado Lotofácil 1912

02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23 e 24.

Resultado Quina 5163

48, 56, 70, 71 e 75.

