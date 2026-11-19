A Havan prepara um investimento de R$ 110 milhões em uma nova loja em Tijucas, na Grande Florianópolis, às margens da BR-101. Com cerca de 20 mil metros quadrados de área construída, o empreendimento tem previsão de gerar 200 empregos diretos, segundo a varejista. A construção está prevista para começar em 2027.

O terreno fica no bairro Sul do Rio, ao lado do Outlet Premium. Os trabalhos estão na fase de terraplanagem, e o projeto prevê dois pavimentos, praça de alimentação e estacionamento coberto e externo. A localização coloca a unidade no corredor rodoviário que atravessa o litoral catarinense.

A proposta foi apresentada à prefeitura em agosto pelo diretor de expansão da rede, Nilton Hang. O município emitiu uma certidão de aprovação do projeto, permitindo o avanço para as etapas seguintes. A área construída prevista dobrou em relação à ideia inicial, de aproximadamente 10 mil metros quadrados, após estudos de viabilidade.