O vice-presidente Hamilton Mourão voltou a afirmar nesta segunda-feira (11) que o governo federal deve adquirir todas as vacinas com certificação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Pelo que eu conheço ali do pessoal do Ministério da Saúde, eu julgo que eles vinham preparando isso aí já de algum tempo. Desde o ano passado eu falei para vocês que o governo iria adquirir toda e qualquer vacina que fosse certificada pela Anvisa. Ficou aquela discussão… E, no final das contas, estão sendo adquiridas as vacinas que vão ser certificadas”, disse. Mourão retornou ao trabalho depois de ser infectado pela covid-19 no fim de 2020.