Governo Federal admite que relação de bets com crime organizado motivou proibição

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, revelou que o governo federal identificou uma ligação perigosa entre as empresas de apostas online e o crime organizado no Brasil. A declaração foi feita durante audiência pública no Supremo Tribunal Federal, convocada para debater a medida provisória que proibiu o funcionamento das bets no país. Com informações da Agência Brasil.

Qual a relação entre bets e crime organizado?

O ministro afirmou que foi constatada uma proximidade indesejável entre as plataformas de apostas e organizações criminosas. Segundo ele, grupos ligados ao tráfico de drogas e outras atividades ilegais utilizam os sites de apostas para lavar dinheiro, dando aparência de legalidade aos recursos obtidos de forma ilícita.

Quanto dinheiro suspeito já foi bloqueado?

O Ministério da Justiça apresentou dados ao Supremo mostrando que já foram bloqueados R$ 3,3 bilhões em movimentações suspeitas relacionadas às bets. Esse valor foi alcançado após 21 operações policiais e do Ministério Público realizadas desde 2018, que investigaram esquemas de lavagem de dinheiro através das plataformas de apostas online.

O que motivou a proibição das bets?

A Medida Provisória nº 1.394/2026, editada em setembro, proibiu a exploração e a publicidade dos jogos online no Brasil. A decisão foi tomada após o governo constatar que o sistema de apostas eletrônicas estava sendo usado pelo crime organizado para dar aparência legal ao dinheiro do tráfico e de outras atividades criminosas.

Quem está contestando a proibição?

A Associação Nacional de Jogos e Loterias e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável apresentaram recursos ao Supremo Tribunal Federal pedindo a derrubada da medida provisória. O ministro Luiz Fux, relator dos recursos, convocou audiência pública para ouvir diferentes posições sobre o tema antes de tomar uma decisão.

Qual a importância dessa discussão?

O ministro Wellington César destacou que é fundamental a população brasileira compreender a gravidade da situação. A proximidade entre as bets e o crime organizado representa um risco para a segurança pública e para a economia do país, já que facilita a lavagem de bilhões de reais provenientes de atividades ilegais.