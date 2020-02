O subsecretário de Saúde do México, Hugo-López Gatell, confirmou na manhã desta sexta-feira, 28, o primeiro caso de coronavírus no país. Há, ainda, um outro caso em análise, já considerado como infectado pelo Instituto Nacional de Enfermidades Respiratórias (Iner), mas que aguarda eventual contraprova positiva do Instituto de Diagnósticos e Referências Epidemiológicas (Indre) para ser contabilizado.

Em coletiva de imprensa, Gatell revelou que os dois pacientes estiveram na Itália, nação mais afetada pelo vírus na Europa, ao longo do mês de fevereiro.

Com o México, chega a 54 o número de países que confirmaram casos da epidemia surgida na China. Entre eles, anunciaram nesta quinta-feira os primeiros casos de infectados pelo novo coronavírus nações como Dinamarca, Geórgia, Macedônia, Romênia, Estônia, Lituânia, Belarus e Azerbaijão.