Os usuários do aplicativo Globoplay, streaming da programação da Globo, como novelas e séries, que funciona como o Netflix, se depararam duas notificações estranhas na noite de sábado (16). Hackers teriam invadido o sistema de envio de notificações do aplicativo, enviando mensagens que direcionavam os usuários para um site externo.

publicidade

A ação de cibervandalismo virou um dos principais assuntos comentados nas redes sociais. Com a hashtag #GloboHack, muitos internautas especularam o real motivo da Globoplay ter sido alvo de ataques cibernéticos.

LEIA TAMBÉM – Prêmio de R$ 101 milhões da Mega acumulada saiu para Curitiba. Veja qual lotérica!

Em nota, a Globoplay lamentou o incidente e pediu desculpas a todos os usuários. A empresa disse ainda que o sistema de envio de notificações do aplicativo é gerenciado por uma empresa parceira, que foi alvo de uma ação de hackers na noite deste sábado (16).

A Globoplay esclareceu que nenhum sistema da Globo ou do Globoplay foi invadido. A falha de segurança se limitou ao sistema da empresa parceira responsável pelo envio de notificações pelo celular, o chamado push.

A empresa explicou que nenhuma informação dos usuários e, assinantes foi comprometida. “O sistema de push notifications não se conecta com outros bancos de dados dos nossos usuários e nem a qualquer outro sistema”, explicou em nota. A Globoplay disse ainda que os usuários não correm o risco em usar o aplicativo. Não é necessário desinstalação e nem troca de senha.

VIU ESSA? – Seca aperta e Sanepar inclui mais bairros de Curitiba e cidades no rodízio de água. Veja lista

Os usuários que ainda têm as mensagens que começam com “Hacked by…” devem deletar essas notificações. Elas direcionam para o site do grupo invasor. Por fim, a Globo e a Globoplay dizem que levam a segurança de seus clientes e usuários muito a sério. “Reconhecemos o inconveniente causado, mas reforçamos: nenhum dado de nossos usuários foi comprometido”.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?