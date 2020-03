A Petrobras informou que, com uma nova redução de 15% no valor da gasolina, a partir desta quarta-feira (25), preço médio do combustível nas refinarias passa a R$ 1,14 por litro, o menor cobrado pela companhia desde 31 de outubro de 2011. Em nota divulgada, “a Petrobras espera que este movimento nos preços se reflita, no curto prazo, na redução do preço final cobrado ao consumidor”.

Apesar dessa expectativa, o repasse dos reajustes não é imediato e depende de diversos fatores, como estoques, impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis. No acumulado do ano, a redução do preço da gasolina é de cerca de 40%. De acordo com pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os dias 15 e 21 de março, o preço médio da gasolina ao consumidor no país era de R$ 4,486 por litro. As informações são da Agência Brasil.