A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta sexta-feira, 6, as notas de corte do vestibular 2020. A maior cota de corte ficou com o curso de Medicina em São Paulo – para chegar à segunda fase o candidato precisa ter acertado, no mínimo, 78 das 90 questões da primeira etapa. Em seguida estão Medicina em Bauru e Medicina em Ribeirão Preto, com 75 pontos, e Engenharia Aeronáutica em São Carlos, com 70.

Os candidatos que atingiram as notas de corte vão realizar as provas da segunda fase do vestibular em 5 e 6 de janeiro. A lista oficial de convocados será divulgada na próxima segunda-feira, 9.

Vagas

Para 2020, a USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação. Do total, 8.317 são destinadas à seleção pelo Concurso Vestibular Fuvest 2020, enquanto 2.830 vagas são voltadas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Outras 113 vagas são reservadas para estudantes brasileiros participantes de competições do conhecimento. A seleção é feita de acordo com um sistema de pontuação que tem como base a medalha obtida pelo aluno nas competições.