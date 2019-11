A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou na manhã desta segunda-feira, 25, os gabaritos oficiais do vestibular 2020, principal acesso à Universidade de São Paulo (USP). Clique aqui para acessar.

A prova deste domingo (24) foi marcada pela abordagem de problemas sociais da atualidade e pelo alto nível de exigência na área de Exatas. Entre os assuntos cobrados estavam as queimadas na Amazônia, o incêndio no Museu Nacional, no Rio, e a aproximação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Também chamou a atenção questões com teor interdisciplinar.

Neste ano, 129 mil candidatos se inscreveram para realizar a prova em 35 cidades em todo o País.

Vagas na USP

Ao todo, são 11.147 vagas abertas na USP, sendo 2.830 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e 8.317 para seleção da Fuvest. Desde a edição passada, foi adotada a inscrição por modalidades, para estudantes de escolas públicas e cotas raciais.

Do total de vagas pela Fuvest, 5.424 estão disponíveis aos candidatos em geral (modalidade ampla concorrência), 1.857 vagas são reservadas a alunos de escola pública e 1.036 são destinadas a estudantes do ensino público que se declaram pretos, pardos ou indígenas (PPI).