Com o aumento do número de casos e óbitos por covid-19 no país, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) lançou nesta quarta-feira (16) uma cartilha com orientações sobre como a população pode diminuir os riscos de transmissão do vírus durante o Natal e o Réveillon.

O material traz recomendações de como preparar e servir os alimentos, os cuidados necessários ao receber convidados em casa e como se manter-se seguro em celebrações realizadas em outros locais.

Pessoas que receberão convidados ou optarem por comemorar as festividades fora de casa serão expostas a diferentes tipos de contágio e “nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão da covid-19”, destaca a cartilha.

As informações foram reunidas a partir da colaboração do Observatório Covid-19, da Fiocruz, e de outros especialistas da Instituição.

Veja, abaixo, as principais recomendações

Ambientes e convidados Para quem vai receber convidados em casa, o ideal é limitar o número de pessoas de acordo com o tamanho do espaço, permitindo que elas mantenham, pelo menos, uma distância de dois metros entre si.

Os convidados também devem ser orientados a levarem as suas próprias máscaras e o banheiro deve sempre ter sabão e papel para a secagem das mãos; o uso de toalhas de pano deve ser evitado. O álcool em gel também tem de estar presente em todos os ambientes.

Os convidados não podem se aglomerar na hora de se servirem. Além disso, recomenda-se que não se sentem todos juntos no momento da ceia; o ideal é a organização de espaços para pessoas que moram juntas.

Caso seja possível, dê preferência a ambientes abertos e arejados; evite o uso do ar condicionado.

Para quem vai comemorar as festividades fora de casa, a Fiocruz indica o uso de máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo; ela deve ser colocada em um saco plástico limpo quando não estiver sendo utilizada. Tenha sempre máscaras limpas extras em caso de necessidade de troca (tempo de uso, umidade ou sujeira).

Evite abraços, apertos de mãos e o compartilhamento de talheres e copos.

Preparo e manuseio dos alimentos As mãos devem ser lavadas antes do preparo da refeição, e o uso da máscara deve ser mantido. É importante assegurar a menor quantidade de pessoas no ambiente em que a comida será preparada ou manuseada.

As bebidas devem ser disponibilizadas em embalagens individuais (latas ou garrafas) e arrumadas em baldes de gelo para que as pessoas possam se servir sozinhas.

É recomendado evitar o compartilhamento de utensílios ao servir a comida. Por isso, pratos e bebidas em recipientes não individuais devem ser servidos por uma única pessoa, que deverá estar usando máscara e ter suas mãos higienizadas previamente.

Pessoas que devem evitar encontro Não convide para a sua casa ou visite pessoas que estejam com sintomas relacionados à Covid-19 ou já tenham o diagnóstico da doença; aquelas que ainda estão no período de 14 dias desde que apresentaram os primeiros sintomas (mesmo que não tenham confirmado diagnóstico); e que estão esperando o resultado do exame ou que tenham mantido contato com pessoas já confirmadas com a doença nos últimos 14 dias.

Pessoas que fazem parte ou moram com outras consideradas do grupo de risco para casos graves de Covid-19 devem se manter isoladas e não participar de encontros. “Se proteja e proteja a sua família. Fique em casa e celebre apenas com as pessoas que moram com você”, diz a cartilha.