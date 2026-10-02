Feriados de outubro a dezembro podem render quatro fins de semana prolongados

O calendário de 2026 entra em sua reta final com cinco feriados nacionais ainda pela frente. Entre outubro e dezembro, quatro deles poderão proporcionar períodos prolongados de descanso para quem normalmente não trabalha aos sábados e domingos.

O próximo será 12 de outubro, uma segunda-feira, quando é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Depois, vêm Finados, em 2 de novembro; a Proclamação da República, em 15 de novembro; o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, em 20 de novembro; e o Natal, em 25 de dezembro.

Dos cinco feriados nacionais que restam em 2026, quatro cairão em dias úteis ligados ao fim de semana. A única exceção será a Proclamação da República, que ocorrerá em um domingo.

Outubro abre sequência de folgas prolongadas

A primeira oportunidade será em 12 de outubro. Como a data cairá em uma segunda-feira, o feriado poderá formar um período de três dias, de sábado (10) a segunda-feira (12), para quem já tem folga aos fins de semana.

O feriado de Nossa Senhora Aparecida também marca uma das últimas oportunidades do ano para quem pretende programar uma viagem curta sem precisar solicitar um dia adicional de férias ou folga.

Datas comemorativas e feriados de outubro

01 de outubro: Dia Nacional do Idoso;

Dia Nacional do Idoso; 03 de outubro: Dia do Petróleo Brasileiro;

Dia do Petróleo Brasileiro; 04 de outubro: Dia de São Francisco de Assis e Dia Mundial dos Animais;

Dia de São Francisco de Assis e Dia Mundial dos Animais; 05 de outubro: Dia do Empreendedor;

Dia do Empreendedor; 10 de outubro: Dia Mundial da Saúde;

Dia Mundial da Saúde; 12 de outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia da Criança;

Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia da Criança; 15 de outubro: Dia do Professor;

Dia do Professor; 24 de outubro: Dia das Nações Unidas (ONU);

Dia das Nações Unidas (ONU); 28 de outubro: Dia de São Judas Tadeu e Dia do Funcionário Público;

Dia de São Judas Tadeu e Dia do Funcionário Público; 31 de outubro: Halloween.

Natal encerra calendário de feriados nacionais

O último feriado nacional de 2026 será o Natal, em 25 de dezembro. Neste ano, a data cairá em uma sexta-feira e, portanto, também poderá formar um período de três dias de descanso, considerando o sábado e o domingo seguintes.

Com isso, os cinco feriados nacionais que ainda serão celebrados até o fim do ano ficam assim:

12 de outubro, segunda-feira: Nossa Senhora Aparecida;

Nossa Senhora Aparecida; 2 de novembro, segunda-feira: Finados;

Finados; 15 de novembro, domingo: Proclamação da República;

Proclamação da República; 20 de novembro, sexta-feira: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra;

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra; 25 de dezembro, sexta-feira: Natal.

Na prática, 12 de outubro, 2 de novembro, 20 de novembro e 25 de dezembro são as datas que poderão proporcionar fins de semana prolongados. A Proclamação da República é a única que cairá no domingo.

E os pontos facultativos?

Além dos feriados nacionais, o calendário da administração pública federal prevê alguns pontos facultativos até o fim do ano. Entre eles está o Dia do Servidor Público federal, em 28 de outubro, que cairá em uma quarta-feira. Também estão previstos ponto facultativo em 24 de dezembro, véspera de Natal, e em 31 de dezembro, véspera de Ano-Novo.

É importante, porém, não confundir ponto facultativo com feriado nacional. A dispensa não é automaticamente aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada. O calendário divulgado pelo governo federal é destinado aos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

Para quem trabalha no setor privado, a possibilidade de folga em um ponto facultativo depende das regras adotadas pela empresa e, quando aplicável, de convenções ou acordos coletivos.

Já nos feriados nacionais, existem regras trabalhistas específicas para as atividades que funcionam nessas datas, incluindo situações em que pode haver compensação ou pagamento diferenciado.

Assim, para quem já começa a planejar os últimos meses do ano, o calendário ainda reserva cinco feriados nacionais e quatro oportunidades de fim de semana prolongado. As melhores datas para isso serão 12 de outubro, 2 de novembro, 20 de novembro e 25 de dezembro, todas conectadas diretamente ao sábado ou ao domingo.