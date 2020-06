Alaydes Costa Reis Pereira, 89 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

publicidade

Christian Ivan Martins Briski, 19 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Darcy Pereira Amer, 78 anos. Sepultamento hoje.

Darcy Rodrigues dos Santos, 79 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Dilce Maria Pereira, 71 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Morretes.

publicidade

Dorcidio Lima de Oliveira, 73 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans.

Eliane Santos Alapenha, 54 anos. Sepultamento amanhã, às 11h.

Eva Lachowski, 76 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Paz.

Guilherme Luiz Picchetto Machado, 59 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Ida Guedes, 84 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Josiel Jean Gongora, 32 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Umbará.

Márcio Rogério Ukracheski, 49 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Maria Lúcia Fustinoni, 59 anos. Sepultamento hoje.

Matilde Derine Mancoso, 96 anos. Sepultamento hoje.

Nedimar Paulo Dill, 55 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Nilande Marilu Sant Anna, 80 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Pelagia Teresa Ferreira de Paula, 74 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Rosimar Nadalin, 72 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Rosina Maria do Carmo, 90 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Sérgio Fernando Schenfeld de Freitas, 60 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Silvano Simões, 46 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Terezinha Dubard, 83 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.

Vicente de Jesus Alves Badaro Filho, 56 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Adriana Roberta Aragao Cafundo, 53 anos. Sepultamento ontem.

Adroaldo Pedro Giraldi, 87 anos. Sepultamento ontem.

Alcídio Lauriano da Silva, 82 anos. Sepultamento ontem.

Amador Domingues dos Santos, 81 anos. Sepultamento ontem.

Antônio Domingos de Souza, 85 anos. Sepultamento ontem.

Aparecida Gonçalves de Oliveira, 61 anos. Sepultamento ontem.

Armando Piveta, 80 anos. Sepultamento ontem.

Arthemia Brunhorotto, 90 anos. Sepultamento ontem.

Cintia Maria de Camargo, 66 anos. Sepultamento ontem.

Davina da Silva, 85 anos. Sepultamento ontem.

Elzide Lucilda Brandalise Menin, 82 anos. Sepultamento ontem.

Eva Wonsoviski Goveia, 77 anos. Sepultamento ontem.

Ezequiel Fernandes de Oliveira, 59 anos. Sepultamento ontem.

Felicidade Trevizan Trogue, 76 anos. Sepultamento ontem.

Gleico Wellingthon de Castro e Mendonça, 43 anos. Sepultamento ontem.

Juraci Lúcio de Mattos, 80 anos. Sepultamento ontem.

Juventino Floriano dos Santos Filho, 72 anos. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando Klichovisk, 63 anos. Sepultamento ontem.

Maria Arcelino, 50 anos. Sepultamento ontem.

Maria Nespolo, 80 anos. Sepultamento ontem.

Maria Pedrina de Godoy Marcondes, 78 anos. Sepultamento ontem.

Maria Pereira, 65 anos. Sepultamento ontem.

Maria da Luz de Jesus Festa, 90 anos. Sepultamento ontem.

Mário Chimenes, 90 anos. Sepultamento ontem.

Nestor Soares, 64 anos. Sepultamento ontem.

Ney Antônio Vaz, 63 anos. Sepultamento ontem.

Nilsa Alves, 46 anos. Sepultamento ontem.

Paulo Alves do Nascimento, 52 anos. Sepultamento ontem.

Paulo Fiorese, 80 anos. Sepultamento ontem.

Rinaldo de Carvalho Maia, 52 anos. Sepultamento ontem.

Rodrigo Cabral, 35 anos. Sepultamento ontem.

Teresa Nunes, 71 anos. Sepultamento ontem.

Therezinha de Jesus Milleo Ansay, 88 anos. Sepultamento ontem.

Wilma Lima dos Santos, 84 anos. Sepultamento ontem.