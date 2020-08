Diversos usuários do Facebook relataram, nesta quinta-feira (27), um erro que troca as imagens de links compartilhados nas redes por fotos de cunho pornográfico. Os links eram, em sua maioria, anúncios patrocinados e publicações de matérias de veículos jornalísticos.

Portais de notícias e jornais como Gazeta do Povo, UOL, GaúchaZH, G1, O Globo e Diário de Santa Maria relataram terem sido alvo desses ataques.

eu igual maluca desinstalando app recente, baixando antivírus e scaneando meu samsung por conta daquele porno no facebook pra descobrir q é bug e ta aparecendo em toda rede do zuckerberg — papito (@elenabeatrizz) August 27, 2020

O erro não é visível para administradores da página e não apresentou um padrão. Já pela manhã, as páginas apareciam normalizadas. Procurada pelo GazzConecta, o Facebook afirma que está checando as possíveis causas do erro e que já está removendo o conteúdo inapropriado.

Em nota, a empresa respondeu: “Estamos cientes de que algumas pessoas estão relatando terem visto conteúdos impróprios no Facebook que violam nossas políticas. Estamos trabalhando para identificar e remover tais conteúdos o quanto antes” .

