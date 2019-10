Uma explosão em uma obra de recuperação estrutural do sistema de vertedouro da Lagoa da Pampulha, no cruzamento das Avenidas Pedro I e Antônio Carlos, em Belo Horizonte (MG), deixou cinco feridos no início da tarde desta sexta-feira, 25.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu em uma galeria e funcionários da prefeitura que estavam trabalhando no local foram atingidos. As vítimas foram retiradas do interior da galeria.

Três funcionários tiveram ferimentos mais graves e foram encaminhados para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Elas sofreram queimaduras. Outros dois, que foram feridos levemente, receberam atendimento no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também realizou atendimento aos feridos.

A prefeitura de Belo Horizonte afirmou que presta assistência às vítimas e suas famílias. Segundo o município, os cinco trabalhadores utilizavam todos os equipamentos de proteção individual.

Obras

As reformas englobam a recuperação do concreto da tulipa, de galerias, construção de nova comporta e recuperação da existente, e recuperação da passarela de concreto para acesso ao vertedouro.

Os trabalhos tiveram início em maio de 2019 e estão estimados em R$ 8,1 milhões.