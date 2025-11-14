Explosão em depósito clandestino de fogos de artifício mata uma pessoa em SP

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A noite de quinta-feira (13) foi marcada por um estrondo que abalou o Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Por volta das 19h43, um depósito clandestino de fogos de artifício explodiu na Avenida Celso Garcia, na esquina com a Salim Farah Maluf, deixando uma pessoa morta, ao menos outras nove feridas e um raio gigante de destruição.

O acidente não se limitou a uma única detonação. A explosão principal foi seguida por outras menores, em uma sequência que espalhou destruição por aproximadamente três quarteirões. Os destroços atingiram casas, estabelecimentos comerciais e veículos estacionados nas proximidades.

A força do impacto foi tão devastadora que o armazém ficou completamente destruído. Equipes do Corpo de Bombeiros foram rapidamente mobilizadas, com oito viaturas deslocadas para atender a ocorrência.

As autoridades realizaram uma avaliação preliminar dos danos estruturais na região e, como medida de segurança, interditaram 21 imóveis que apresentavam riscos aos moradores e frequentadores.

Até o fechamento desta reportagem, as equipes de resgate continuavam trabalhando no local para garantir que não houvesse mais vítimas sob os escombros e para avaliar a extensão total dos danos causados pela explosão.

A Defesa Civil e a perícia técnica investigam as causas do acidente e apuram as responsabilidades pela operação do depósito clandestino de material explosivo em área residencial e comercial. Há destroços em um raio de até 3 km do epicentro da explosão, segundo a Defesa Civil de São Paulo.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉