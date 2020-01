Uma explosão em um imóvel no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, deixou um homem morto e pelo menos outras três pessoas feridas na noite desta terça-feira, 31.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que foi acionado por volta das 22h, e no local havia uma vítima fatal e três vítimas do sexo masculino, que foram levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. As idades e identidades não foram informadas.

Durante o atendimento à ocorrência, o fogo já havia sido debelado. Ainda de acordo com os Bombeiros, a explosão deixou outras pessoas feridas, mas estas foram encaminhadas para unidades de saúde por meios próprios.

No Twitter, o perfil RJ em Guerra Notícia publicou um vídeo, que seria do momento em que as chamas se alastram pelo imóvel. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.