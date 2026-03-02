Explosão abre grande buraco em movimentada rua de São Paulo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma explosão abriu um grande buraco, na noite de domingo (1º), na Rua da Consolação, via de intensa circulação da região central de São Paulo (SP). A causa da ocorrência ainda não foi identificada. Por muito pouco uma tragédia não aconteceu, já que um carro estacionava muito próximo ao local e chegou a balançar com a força do impacto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão aconteceu por volta das 22h30. A via está interditada no sentido da Avenida Paulista para carros e motos. Apenas o corredor está liberado para o tráfego dos ônibus.

Veja o vídeo do momento da explosão!

Foram acionadas equipes da Enel, Comgás, Defesa Civil e CET com objetivo de identificar a causa da explosão, conforme informaram os bombeiros.



