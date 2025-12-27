Ex-diretor da PRF fugiu para o Paraguai com pitbull e sacos de ração

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, condenado a 24 anos e 6 meses de prisão na ação penal do Núcleo 2 da trama golpista, rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu para o Paraguai na madrugada de Natal, levando consigo seu cachorro da raça pitbull.

Imagens do circuito interno de TV do prédio onde morava, em São José (SC), mostram o momento em que Silvinei carregava o animal, sacos de ração e tapetes higiênicos para o carro que usou na fuga, por volta das 19h22 da quarta-feira (24).

“Aproximadamente às 19h14min, colocou mais coisas no banco de trás, inclusive ração e muitos sacos de tapete higiênico para cães, pelo lado do passageiro. Aproximadamente às 19h22min, foi para o carro carregando potes comedouros para ração e conduzindo um cachorro, aparentando ser da raça pitbull, e saiu”, relatou a PF ao STF.

O ex-diretor, que cumpria prisão domiciliar, acabou sendo capturado nesta sexta-feira (26) no Aeroporto Internacional Silvio Pettiross, em Assunção, quando tentava embarcar para El Salvador com passaporte falso. A previsão é que ele seja entregue à Polícia Federal nas próximas horas.

Após ser informado sobre a fuga, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão preventiva do ex-diretor.

Ainda não há informações sobre o estado do cachorro.