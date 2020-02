O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anunciou nesta sexta-feira, 7, no Twitter que os Estados Unidos enviarão “mais US$ 100 milhões de fundos existentes para ajudar a China no combate ao coronavírus”.

Segundo ele, esse compromisso se soma a outras centenas de milhões de dólares já doadas anteriormente, em uma demonstração do compromisso para combater o surto da doença. “Juntos nós podemos ter um impacto profundo”, comentou Pompeo.