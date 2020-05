O Inep, órgão do Ministério da Educação (MEC), anunciou nesta sexta-feira (22), que as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 foram prorrogadas até o dia 27 de maio.

As provas, que estavam marcadas para 1º e 8 de novembro e, para a versão digital, nos dias 22 e 29 de novembro, foram adiadas entre 30 a 60 dias, dependendo do resultado de uma consulta pública que será realizada pelo governo entre os inscritos. O MEC registrou até agora 5 milhões de inscrições no Enem 2020.