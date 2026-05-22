Saiba quando e como se inscrever para o Enem 2026. Provas acontecem em novembro

O Ministério da Educação publicou o edital do Enem 2026 nesta sexta-feira (22). As inscrições começam na segunda-feira (25), e vão até 5 de junho pelo site do Enem. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todo o país.

Quando começam as inscrições do Enem 2026?

As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 25 de maio, e seguem até 5 de junho. Elas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do Enem. A taxa de inscrição custa R$ 85 e o pagamento pode ser feito até 10 de junho.

Como funciona a inscrição automática para alunos da rede pública?

Os estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública terão inscrição automática. Eles só precisam confirmar a participação, escolher o idioma da prova de língua estrangeira, informar o município onde farão a prova e solicitar recursos de acessibilidade, se necessário.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

As provas serão aplicadas em dois domingos: 8 e 15 de novembro. O Inep, responsável pela aplicação do exame, estima aumentar para cerca de 10 mil o número de locais de prova em todo o país.

Para que serve o Enem?

O Enem avalia o desempenho dos estudantes ao fim da educação básica e é a principal forma de entrada no ensino superior. Os resultados são usados em programas como Sisu, Prouni e Fies. Desde o ano passado, também serve para certificação do ensino médio para candidatos com 18 anos ou mais.

Qual o prazo para solicitar atendimento especializado?

Os candidatos que precisam de atendimento especializado ou desejam usar o nome social devem fazer a solicitação entre 25 de maio e 5 de junho. O resultado dos pedidos de atendimento especializado será divulgado em 19 de junho.