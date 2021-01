O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo federal autorizou que empresas privadas comprem vacinas contra a covid-19. “Desde o ano passado, nós abrimos negociação para compra de vacinas. Diferente do que estão falando por aí, o governo continua estimulando essa negociação com os empresários. Nós demos o sinal verde para eles lá atrás”, disse o presidente, em entrevista ao canal CNN Brasil na segunda (25). .

Ainda segundo Bolsonaro, parte das vacinas seriam doadas ao governo federal. “Não existe nada de furar fila. Uma parte das vacinas seria doada ao Governo Federal. E a outra parte seria usada pela empresa que comprou. O critério de uso da parte que ficaria com as empresas compete às empresas. A outra metade ficaria com o SUS”, disse.

Um carta foi enviada pelo governo federal para a AstraZeneca, fabricante da vacina de Oxford, para que empresas brasileiros adquirissem um lote com 33 milhões de vacinas. O valor da dose, no entanto, está na faixa de US$ 23,79 – acima do praticado no mercado. Pela regra da doação seria enviados 8,25 milhões de doses para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Algumas grandes empresas envolvidas na negociação, como Vale, Petrobras, Ambev e Itaú, discordaram dos termos ou declinaram o convite. As negociações ainda continuam com outras empresas.