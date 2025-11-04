Empresas de telemarketing serão identificadas em ligações a partir deste mês

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir do dia 15 de novembro, empresas de telecomunicações terão que identificar as ligações das cerca de 350 entidades ou companhias que fazem mais de 500 mil chamadas por mês após a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) negar, nesta terça-feira (04/11), um pedido de prorrogação do prazo de adequação.

Entidades representativas das teles, a startup QuintoAndar e a Federação de Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) pleiteavam mais tempo citando “prazo exíguo” e “custos operacionais imprevistos”.

A obrigatoriedade de identificar as chamadas foi determinada na decisão do regulador de acabar com a obrigatoriedade do prefixo “0303” em telefones usados em serviços de telemarketing. A Anatel avaliou na ocasião que o novo recurso, chamado de Origem Verificada, era uma saída para proteger os consumidores de fraude e importunação, sem estigmatizar as ligações comerciais.

De acordo com o relator do caso, o conselheiro Edson Holanda, os 350 “grandes chamadores”, como são nomeados, respondem por “uma grande quantidade de chamadas nas redes”, e a solução de identificação, apresentada ainda em 2024, já está pronta. Por isso, os 90 dias concedidos foram um prazo adequado.

Na decisão, Holanda ainda manteve o caráter opcional do prefixo 0303, sob a justificativa de que a regra era burlada e gerava confusão. “O retorno do código não geográfico 303 pode favorecer o problema que se busca combater”, afirmou.

O objetivo da tecnologia de identificação que será implementada é garantir que quem está ligando é dono daquela linha, para evitar golpes. As ligações deverão mostrar o nome e o logo da entidade ou empresa, além do motivo da ligação.

No recurso, os grandes chamadores e as teles argumentaram que o prazo de 90 dias era curto. “É praticamente inexequível considerando a necessidade de executar diversas ações e medidas técnicas para implementação da solução, incluindo novas negociações com fornecedores, revisão de preço, além de impactos financeiros, já que os custos poderão ser expressivos”, afirmam as entidades em petição.

As empresas ainda mencionaram que a Origem Verificada é um serviço comercial oferecido por operadoras e outras empresas, cuja adesão era opcional até 2028. “A tecnologia não foi desenhada apenas para autenticação, mas sim para autenticação e identificação da chamada, o que traz um custo mais elevado para a operação.”

Em dezembro, a Anatel entregou um documento ao Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações (Cdust) no qual há registros de que os brasileiros recebem mais de 1 bilhão de chamadas de telemarketing abusivo por mês.

A agência de telecomunicações afirma ter bloqueado 184,9 bilhões de chamadas inoportunas na rede monitorada de 26 operadoras entre junho de 2022, quando adotou regras para restringir a prática, e dezembro de 2024.

Uma apresentação de prestação de contas ao Cdust mostra que a eficiência das medidas de bloqueio de ligações indesejadas fica em 85%. Os 15% restantes chegam aos usuários de serviços de telecomunicações.

As ações que tentam mitigar o problema não impediram uma alta de chamadas abusivas entre 2023 e 2024. O número de ligações importunas bloqueadas pela Anatel subiu de 76,11 bilhões, nos últimos sete meses de 2023, para 82,52 bilhões, nos primeiros sete meses de 2024, sendo que o total de chamadas na rede se manteve no período.

Trata-se dos dados apresentados pela Anatel ao órgão consultivo. Não há informações mensais para os primeiros meses de 2023, nem para o período após julho do ano passado, segundo a agência.

Segundo os critérios da agência de telecomunicações, o telemarketing abusivo acontece quando a empresa faz ao menos 100 mil chamadas por dia com auxílio de robôs. Nesses casos, a ligação automatizada é interrompida se não há uma resposta imediata, necessária para o redirecionamento a um atendente ou mensagem gravada. O tempo de duração das chamadas fica em torno de seis segundos, de acordo com a Anatel.

Como não usar o ‘Não me Perturbe’

As pessoas interessadas em bloquear operações de telemarketing de alguma das empresas participantes do Não me Perturbe precisam acessar o site da iniciativa.

A participação requer aceitar os termos de uso da plataforma e fazer um cadastro de usuário e senha. O registro envolve entregar informações como nome completo, CPF, email e telefone, que são, segundo a Anatel, usadas para realizar os procedimentos de bloqueio.

Veja como fazer:

– Acesse o site Não me Perturbe

– Caso não tenha cadastro, clique em “Quero me cadastrar”

– Registre as informações pedidas

– Usuário deve usar um email válido, uma vez que a plataforma envia um código de confirmação

– Dentro da plataforma, a pessoa deve clicar em “Novo bloqueio”

– Depois, adicionar um telefone, que também passará por processo de verificação

– Na sequência, precisa indicar quais instituições quer bloquear e enviar o formulário

– O tempo para as empresas efetuarem o bloqueio é de 30 dias corridos

Veja as empresas inscritas

Operadoras de telecomunicação:

ALGAR TELECOM

CLARO

OI

SERCOMTEL

SKY

VIVO

TIM

Instituições financeiras:

AGIBANK

ÁGIL

BANCO ALFA

BANCO ARBI

BANCO J. SAFRA S.A.

BANCOOB

BANCO C6

BANCO CARREFOUR

BANCO DA AMAZÔNIA

BANCO DIGIMAIS

BANCO DO BRASIL

BANCO INBURSA S.A.

BANCO MASTER

BANCO PAULISTA

BANCO PINE

BANCO SENFF

BANESE

BANESTES

BANPARÁ

BANRISUL

BARI

BECKER FINANCEIRA

BRADESCO

BMG

BRB

BV

CAIXA

CAPITAL CONSIG

CCB BRASIL

CCB BRASIL FINANCEIRA

CDC BANK

CETELEM-BNP

COMPREVFIN

CREDIARE S/A – CFI

CREFISA S/A

DAYCOVAL

DELBANK

DIGIO

FACTA FINANCEIRA

FINANCEIRA ALFA

GAZINBANK

HS FINANCEIRA

INTER

ITAÚ-UNIBANCO

ITAÚ CONSIGNADO

MERCANTIL DO BRASIL

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA

NBC BANK

NUBANK

PAN

PARANÁ BANCO

PARATI CFI

PEFISA

PICPAY

PINCRED SOLUÇÕES FINANCEIRAS

SAFRA

SANTANDER / OLÉ

SICOOB COOPERNAPI

SICREDI

ZEMA FINANCEIRA