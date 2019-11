Oito lotes do salgadinho Fandangos, sabor presunto, produzido pela multinacional PepsiCo, serão recolhidos pela empresa em uma espécie de recall. A justificativa, de acordo com a companhia, é que foi identificado nos alimentos uma quantidade de proteína do leite. Assim, o rótulo do salgadinho conteria a informação incorreta, na condicional, de que pode conter leite, ao invés da afirmação de que contém leite.

Segundo a PepsiCo, os produtos não apresentam qualquer problema para consumo pelo público em geral, apesar do engano na informação. Para quem tem alergia a proteínas do leite, no entanto, a recomendação é que não consuma o salgadinho Fandangos Presunto.

A empresa afirma que já iniciou o processo de recolhimento dos lotes que apresentam o problema e que solicitou a seus revendedores que interrompam a comercialização dos alimentos em questão.

Os lotes em que foram verificadas as inconformidades são:

– Embalagens 164g: Lotes LA 258 a LA 303, Lotes LB 260 a LB 296, Lotes LC 261 a LC 269, Lotes LD 261 a LD 288

– Embalagem 59g: Lotes LA 236 a LA 306, Lotes LC 226 a LC 273, Lotes LD 232 a LD 288

– Embalagem 22g: Lotes LA 290 a LA 300

– Embalagem 23g: Lotes LC 237

– Embalagem 54g: Lotes LC 268 a LC 273

– Embalagem 280g: Lotes LB 238 a LB 296 e Lotes LD 269 a LD 289

– Embalagem 44g: Lotes LB 285 a LB 296 e Lotes LD 282 a LD 283

– Lanchinho Sortido 101g: Lotes LA 284 a LA 308 e Lotes LD 273 a LD 298

De acordo com a companhia, os demais lotes da linha Fandangos têm informações corretas em suas embalagens e não passarão pelo recall.

Qualquer dúvida, a PepsiCo orienta que o consumidor deve entrar em contato com a empresa, para troca ou reembolso. O contato é gratuito, pelo telefone 0800 703 4444, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, ou pelo e-mail sacfandangos@pepsico.com.