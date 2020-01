A Embaixada da China no Brasil informou nesta quarta-feira, 22, que o governo chinês “está atuando firmemente no controle” do coronavírus. “O presidente Xi Jinping já anunciou que adotará sempre uma atitude responsável e transparente para colaborar na luta internacional contra a propagação do vírus.”

A embaixada se comprometeu a fornecer mais informações de forma rápida e transparente. A representação diplomática sugeriu que as notícias sejam também acompanhadas em seu perfil no Twitter (@embaixadachina), alimentado com atualizações oficiais. Na conta, a embaixada se manifestou no sentido de trabalhar com a comunidade internacional para responder à epidemia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.