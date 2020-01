Durante a campanha Janeiro Branco, dedicada a discutir saúde mental em todos os aspectos da vida, empresas, instituições e profissionais de diversas áreas organizam atividades sobre o tema. Uma delas é promovida pela Vetor Editora, que oferece, a partir desta terça-feira, 14, seminários online gratuitos e vai realizar uma caminhada em prol da causa na cidade de São Paulo.

continua depois da publicidade

Os “webnários” ocorrem desta terça até sexta-feira, 17, e depois no dia 31 de janeiro. Os temas abordados incluem vazio existencial, depressão e a questão emocional que envolve processos de adoção de crianças. Os interessados em assistir aos seminários precisam se inscrever pelo site da organização (http://mktvetoreditora.com.br/janeiro-branco).

No dia 19 deste mês, a Vetor Editora participa de uma caminhada que sai da sede da empresa, no bairro Paraíso, na zona sul de São Paulo, e vai até o vão livre do Masp, na Avenida Paulista. O evento é organizado pelo psicólogo Antonio Macedo, que ministra um dos seminários. A atividade terá início às 10h com previsão de término às 12h e também é preciso se inscrever.

A programação da editora para o Janeiro Branco também inclui oito oficinas práticas sobre saúde mental, arteterapia, autoconhecimento e dança, por exemplo, com preço de R$ 30 cada. Elas serão realizadas no auditório da empresa, na capital paulista, entre os dias 20 e 24 e depois de 28 a 30 de janeiro.