É gamer? Programa oferece bolsa de estudos para ser streamer profissional

O Santander Universidades abriu as inscrições para a terceira edição do Santander Gamer Pro que vai conceder 8 mil bolsas de estudo gratuitas para contribuir com o desenvolvimento dos e-sports no país. Desde seu lançamento, em 2022, o programa atraiu mais de 60 mil inscritos em todo Brasil. Só no Paraná, 1,6 mil alunos participaram dos cursos. Para concorrer a uma bolsa, basta ter mais que 16 anos e ser um entusiasta do mundo dos jogos eletrônicos.

Não é necessário estar cursando uma graduação, ter conhecimento prévio dos jogos ofertados ou ser cliente Santander. As inscrições ficarão abertas até 15 de julho e podem ser feitas pelo Santander Open Academy.

A ação é feita em parceria com a CNB Esports, um dos clubes de esportes eletrônicos mais tradicionais da América Latina, que oferece cursos para os principais jogos da atualidade, como League of Legends (LoL), Valorant e Fortnite, além de um módulo voltado para quem deseja se tornar streamer profissional.

Para essa edição, as vagas por trilha de conteúdo serão distribuídas conforme a demanda de inscrições e serão aplicadas de forma online dentro da plataforma da CNB Esports. Uma metodologia de avaliação em etapas irá selecionar os seis candidatos que tiverem o maior índice de aproveitamento do programa para receber uma extensão do curso por mais 45 dias e um apoio financeiro de R$ 2,4 mil para viver uma experiência única atuando nos times de base da CNB Esports. Eles também contarão com encontros remotos com treinadores profissionais durante 12 semanas.

“O Santander Gamer Pro irá proporcionar aos gamers as ferramentas para atingir um nível profissional de atuação, com toda a estrutura necessária para desenvolver as habilidades em alguns dos principais jogos eletrônicos da atualidade e para os streamers que desejam se aprimorar na transmissão de conteúdo em plataformas monetizadas”, afirma Marcio Giannico, Senior Head de Governos, Instituições, Universidades e Universia no Brasil. Ainda de acordo com o executivo, possibilitar uma imersão única na rotina de um jogador profissional, dentro das equipes da CNB, é uma oportunidade que abre várias portas no mundo dos esports. “São experiências como essa que fazem a diferença para as empresas que trabalham dentro desse universo e que estão sempre em busca de profissionais qualificados”, conclui.

Mulheres são maioria do público gamer

Em 2023, houve um aumento das inscrições do público feminino em 10% com relação à última edição, reflexo do interesse delas em serem protagonistas nesse cenário. É o que mostra a pesquisa Gamer Brasil deste ano, que mostrou que as mulheres são maioria entre o público gamer, com 50,9% da parcela dos consumidores de jogos no país.

Esse é o caso da Karoline Palhares, potiguar de 26 anos da cidade de Angicos (RN), que sempre teve o sonho de ser streaming e enxergou no Santander Gamer Pro uma oportunidade de entrar no mercado de transmissões ao vivo.

Hoje também conhecida como “karolizzie” em uma das principais plataformas de streaming do mundo, Karoline foi uma entre as mais de 180 pessoas contempladas em seu estado para a edição de 2022 do programa. Segundo ela, o curso foi um divisor de águas para iniciar sua carreira no mundo das lives. “Foi uma experiência incrível que me permitiu expandir meu conhecimento tanto na parte técnica quanto na prática do streaming. Pude aplicar diversas dicas e insights em minhas lives. Isso me ajudou a trazer um conteúdo que fizesse mais sentido para meu público, além de aumentar o engajamento com as pessoas”, diz Karoline Palhares.

“Estamos entusiasmados por oferecer, em conjunto com o Santander, essa experiência única de aprendizado e desenvolvimento. O programa está abrindo portas para o futuro dos participantes”, complementa Carlos Fonseca Junior, cofundador do CNB Esports. Todos os cursos serão feitos de forma online e ficarão disponíveis na plataforma da CNB Sports durante 2 meses após o fim do período de inscrição. Além disso, acontecerá encontros recorrentes pelo aplicativo Discord com professores disponíveis para tirar as dúvidas dos alunos.

Santander Universidades

O Santander Universidades já impactou a vida de mais de 1,5 milhão de pessoas por meio de programas gratuitos realizados em parceria com 1,2 mil universidades de 26 países. Ao longo de 27 anos, este sólido compromisso destinou mais de 2,3 bilhões de euros a iniciativas de educação, com a perspectiva de investir mais 400 milhões de euros até 2026.

Apenas em 2023, foram investidos 105 milhões de euros e apoiamos mais de 498 mil pessoas e empresas. Foram entregues no Brasil mais de 184 mil cursos, bolsas de estudo e mentorias para apoiar jovens, universitários, empreendedores, PMEs e startups. Essa entrega é realizada através do Open Academy, plataforma aberta de cursos, conteúdos e bolsas gratuitas e pela plataforma Santander X, iniciativa de apoio ao empreendedorismo, que dá acesso a mentorias nacionais e internacionais, desafios globais e premiações com incentivo financeiro.

Além de acesso a investidores, visibilidade internacional e networking. Devido à sua forte atuação na educação, o Santander foi reconhecido em 2023 pela revista Fortune como uma das empresas que mais contribui para um mundo melhor, de acordo com a lista ‘Change the World’.

